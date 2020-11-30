Sergen Yalçın'dan hakem isyanı: Onu niye atmıyorsun?

Biz hakem yönetiminden hiç memnun değiliz. Böyle bir maç olamaz. Bizim Larin'in kırmızı kartı doğru. Mert Hakan'ın pozisyonu 2. sarı kart değil mi? Onu niye atmıyorsun? Ne ayrıcalığı var?'' dedi.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aranın ardından Fenerbahçe deplasmanında galibiyete uzandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 34'te Cisse, 68'de ve 90+6'da penaltıdan Ozan atarken, Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 20'de Aboubakar, 53'te Necip ve 88'de N'Sakala attı. Beşiktaş'ta Cyle Larin, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kadıköy'de 4-3 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

''İyi yolda gidiyoruz"

"Çok mutluyuz çünkü oyuna baktığımız zaman zor bir 90 dakika oldu. Güçlü bir takımla oynuyoruz, 50'de 10 kişi kaldık" diyen Sergen Yalçın, "Lig çok uzun bir maraton ama puan cetveli adına bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kazanıp hedefe doğru devam etmeyi umuyorduk, bunu başardık. Yavaş yavaş anlayışımız, oyun sistemimiz oturmaya başladı. İyi yolda gidiyoruz" diye konuştu.

''Onu niye atmıyorsun?''

Hakemlerle ilgili de düşüncelerini aktaran Yalçın, "Hakem mevzusuna girmek istemiyorum. Hakem arkadaşlar bize mecburen maçı yaşatmak zorunda kaldılar. Erol'a da sorsanız, o da hakemlerden şikayetçi olacaktır. Biz kontraya çıkmışız, 2'ye 1 kalmışız, atağı kesiyorsun. Bunu yapınca olmuyor yani. Biz hakem yönetiminden hiç memnun değiliz. Böyle bir maç olamaz. Bizim Larin'in kırmızı kartı doğru. Onu niye atmıyorsun? Ne ayrıcalığı var? Sen çalınacak faulleri çalmıyorsun. Sen faulü çal, niye çalmıyorsun? Mert Hakan'ın pozisyonu 2. sarı kart değil mi? 3 tane maç oynar gibi kenarda maç yönettik bugün, tansiyonumuz çıktı. Pozisyonlar, fauller, çıldırtıyor bizi kenarda. Allah yardım etti de atılmadık" ifadelerini kullandı.

''O yüzden bugün oyuncularım savaşarak çok önemli bir maçı kazandı''

Derbi kazanmanın moral ve motivasyon açısından önemine değinen Yalçın, "Puan cetvelinde 3 puana ihtiyacımız vardı. Zirveyi kovalamak istiyorduk. Oyuncularıma maçtan önce 2 gündür zaferler savaşılarak kazanılır demiştim. Başka türlü kazanamazsınız. O yüzden bugün oyuncularım savaşarak çok önemli bir maçı kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

''Erol hocaya sorarsanız o da hakemden şikayetçi olacaktır''

Sergen Yalçın, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini aktararak, hakem kararlarını şöyle eleştirdi: "Maçlarda zaman zaman sertlikler olur, bunlar normaldir. Hakem arkadaşlar 44. dakikada Mensah'ın pozisyonu var 2'ye 1 yakaladık oyunu durdurdu sarı kart verdi. Avantaj kuralı nerede ? Larin'in pozisyonunda 2-3 dakika bekleyip durdurdu sarı kart verdi. Bizim atacağımız golü engelliyorsun. Biz bu kuralları biliyoruz, doğal olarak kenarda çıldırıyoruz. Kontrolümüzü kaybediyoruz. Böyle maçlarda kontrolü kaybetmek normal. Erol hocaya sorarsanız o da hakemden şikayetçi olacaktır. İnanılmaz kötü bir maç yönetti. Larin'e kart verdin doğru, Mert Hakan'a neden vermiyorsun ? Fauller olabilir ama 2. sarı kart kuralı çok açık, atacaksın neden atmıyorsun? Sen sarıyla beyazın maçını yönetiyorsun, seni ilgilendirmez. Biz şampiyonluğa oynayan bir camiayız, bunları kaldıramayız. Merkez Hakem Kurulundan rica ediyorum, lütfen hakem arkadaşlara ne yapacaksanız yapın bu şekilde devam etmez."

"İsmimizin karşılığı şampiyonluk"

Sergen Yalçın, Beşiktaş isminin karşılığının şampiyonluk olduğunu vurguladı. Agresif olmayan, temassız futbolla ligde maç kazanılamayacağını aktaran Yalçın, "Bizim camiamızın isminin karşılığı zaten şampiyonluk. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, bunların isminin karşılığı böyledir ama bu uzun bir maraton. Şampiyonluk konuşmak için erken. Bunu ancak mart ayında konuşmak lazım, çok maç var. 3 maçlık periyotlar başlayacak bundan sonra. Orada geniş kadrolar ayakta kalabilir. Önümüzdeki maçları kazanıp zirveye yakın olmak ve sona kadar mücadeleyi sürdürmek lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 16 yaparak 4. sıraya çıktı. Fenerbahçe ise 20 puanla 3. sırada kaldı. Beşiktaş, böylece 2004-2005 sezonundaki 4-3'lük maçtan sonra yine aynı skorla Kadıköy'de 15 yıl sonra kazanmayı başardı.