BIST 1.329
DOLAR 7,84
EURO 9,38
ALTIN 446,15
HABER /  SPOR

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.

Abone ol

Süper Lig'in 10'uncu haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak ligde üst üste 6'ncı maçından da galibiyet çıkaramayan BB Erzurumspor'da fatura teknik direktör Mehmet Özdilek'e kesildi.

BB Erzurumspor yönetimi bugün yapılan toplantının ardından Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

BB Erzurumspor, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, son 6 maçtır da galibiyet yüzü görememişti.

Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kadir Şeker'in ölümden kurtardığı Ayşe Dırla 1 kilo eroinle yakalandı
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı geliyor! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden tamamı kadınlardan oluşan Beyaz Saray iletişim ekibini açıkladı
Tacizci Umut Karagöz CHP'den ihraç edilmiş!
CHP'deki taciz skandalında Canan Kaftancıoğlu suskunluğu
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da tek başına yaşıyordu! Yanarak can verdi
AFAD açıkladı! Hakkari’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
Fenerbahçe'den tepki: TFF ve Beşiktaş bu eserinden dolayı utanmalı
Sergen Yalçın'dan hakem isyanı: Onu niye atmıyorsun?
Tosya'da 'aile' ve 'akraba' ziyaretleri yasaklandı! 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak
Masumlar Apartmanı 12. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar