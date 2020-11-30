Sema Keçik sevgilisi kim kaç yaşında? Sema Keçik kimdir yaşı kaç

Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterini canlandıran Sema Keçik'in özel hayatı yeniden gündem oldu. Kendisinden 30 yaş küçük Halil İbrahim Kurum ile bir dönem aşk yaşayan Sema Keçik'in sevgilisi kim, ilişkileri devam ediyor mu? İşte Sema Keçik hakkında merak edilenler...

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TV8'in favori dizisi Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in iki sene önce Halil İbrahim Kurum yaşadığı aşkı yeniden gündeme geldi. Kırmızı Oda dizisinde Selvi karakterini canlandıran Sema Keçik'in hayat hikayesi izleyicilerin merak konusu oldu. 55 yaşındaki oyuncunun özel hayatıyla ilgili de nadir bilinen bir ilişkisi yeniden konuşulmaya başlandı.

2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yeni Gelin dizisinde Jessica May, Tolga Mendi ve Dağhan Külegeç ile başrolü paylaşan Keçik, aynı dizide rol alan 30 yaşındaki Halil İbrahim Kurum ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aralarındaki yaş farkından dolayı günlerce konuşulan iki ünlü oyuncunun ilişkileri 1 yıl sürdü. Özel hayatlarını basından uzak tutmayı tercih eden çift, ilişkileri boyunca görüntü vermemeye özen göstermişti.

Halil İbrahim Kurum: 15 Kasım 1990 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğretiminin ardından Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Çukurova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk yaparak kariyerine adım atan genç isim, oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgilidir.

Oyunculuğunu geliştirme adına yurt dışında çeşitli eğitimlere katılan Halil İbrahim Kurum, ilk televizyon deneyimini "Yeni Gelin" adlı dizide "Baran" karakterini canlandırarak yaşamıştır. Genç oyuncu bu dizide; Tolga Mendi, Jessica May, Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç ve Sema Keçik gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Sema Keçik: 1965 yılında Ağrı Diyadin’de dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu.

Monica Pagneux’la “beden Hareket”, Henning V. Vangerow’la “Ses ve ritm”, Zygmund Molik’le “Grotovski Metodu”, Nelia Wechselle “Stanistavski metodu” üzerine çalışmalar yaptı. Paris Soleil Theatre’da Ariane Mnouchkine ile Comedia Del’Arte ve Bali Maskları üzerine çalıştı.

Hindistan‘da Irinjalakuda’da G.Venu “Kathali” ve Mirmala “Nohiniyattam” dansları üzerine work shoplara katıldı. 2011 yılında Televizyon dünyasına adım atan usta oyuncu “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Daye Hatun rolünü canlandırdı.

2014 yılında Sema Keçik , “Paşa Gönlüm” dizisinde; Tarık Papuççuoğlu, Derya Alabora, Kerem Atabeyoğlu, Nilüfer Açıkalın, İsmail Filiz ile birlikte oynamıştır. 1 Mart 2017 tarihinde Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yeni Gelin isimli dizide, Jessica May, Tolga Mendi ve Dağhan Külegeç ile birlikte yer aldı.

Sema Keçik, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin solist dansçısı Ümit Karabel ile evliydi. Ümit Karabel 3 Mart 2008 de vefat etti. Çiftin Ebru adında bir kızları vardır.

Sema Keçik son olarak TV8 ekranlarında yayımlanan Kırmızı Oda aslı dizide rol almaktadır.