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Fatih Altaylı’dan izleyiciye sert yanıt: A be beyinsiz, beni seyretmeyin asabımı bozmayın

Fatih Altaylı, ‘Mars'a gittiniz mi ki hayat var diyorsunuz’ diyen izleyiciye sert çıktı. Altaylı, “A be beyinsiz! Beni seyretmeyin asabımı bozmayın" yanıtını verdi.

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Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı  "Mars'ta enerji kaynakları var mı?" konusunu konuşurken izleyiciden gelen bir soruya sinirlendi.

İzleyicinin "Dünya pandemiyi, ekonomiyi konuşurken sen kimden emir alıyorsun da milletin kafasını bulandırıyorsun, Mars'a hanginiz gittiniz de bunları anlatıyorsunuz?" sorusuna öfkelenen Altaylı, şu yanıtı verdi: A be beyinsiz! Fazla hakaret etmeyeyim bu beyinsiz bile sana iltifat olacak, yaşam formusun aslında. Bunları konuşmadığın için bugün elinde avucunda ne varsa Katarlılara falan satıyorsun, bunları konuşmadığın için pandemiyle ilgili acaba Çin'den mi aşı gelir, Amerika'dan mı, Almanya'dan mı gelir diye konuşuyorsun.

"Bunları konuşacağız kardeşim"

Bunları konuşmadığın için böyle bir mesaj çeken ahmaklar sürüsüyle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Bunları konuşacağız kardeşim. Pandemi konuştuğumuz zaman diyorsunuz ki vay pandemi konuşmak için hangi mihraklardan emir aldınız?

"Survivor falan, magazin programı seyredin"

Size kalırsa hiç konuşmamak lazım. Allah'tan sizi takmıyoruz biz. Çünkü adam olmadığınızı düşünüyoruz. O yüzden bizi seyretmeyin kardeşim gidin pandemi, ekonomi seyredin. Survivor falan seyredin, magazin programı seyredin.

"Gerçekten sinirleniyorum"

Beni seyretmeyin asabımı bozmayın. Gerçekten sinirleniyorum. Sizlerle aynı havayı solumaktan dolayı mutsuz oluyorum. Çünkü gerçekten dünyanın kısıtlı kaynaklarını sizin gibilerin tüketmesine üzülüyorum.
Bunları konuşacağız biz çünkü belki sizin çocuklarınız insan gibi yaşarlar. Sizin çocuklarınız belki başka uluslarının sermayelerinin yanında çalışmak zorunda kalmazlar. Sizin için değil çocuklarınız için konuşuyoruz tamam mı aptallar?

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