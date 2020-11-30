ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını kırdı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Şükran Günü (Thanksgiving) kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktu.

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ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, köpeği Major'la oynarken kayıp düştü. Hastaneye giden Biden'ın ayağının orta kısmında çizgi kırıklar olduğu, birkaç hafta yürüme botuna ihtiyaç duyacağı belirtildi.

CNN'in aktardığına göre, ABD'nin seçilmiş başkanı Beyaz Saray'a taşınmasına 2 ay kala, köpeği Major'la oynarken kayıp ayağını incitti. Biden'ın doktoru, seçilmiş başkanın ayağında ince kırıklar olduğunu, birkaç hafta hayatını yürüme botuyla sürdürebileceğini söyledi.

Biden'ın ofisi acil muayenenin ardından Başkan'ın bir de burkulan bileği için bir ortopedist ile görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Biden için tweet atarak "Geçmiş olsun!" yazdı.

78 yaşında ABD'nin en yaşlı seçilmiş başkanı unvanına sahip Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın "Major" ve "Champ" isminde iki Alman çoban köpeği bulunuyor.