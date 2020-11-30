İsrail'den suikast itirafı: Fahrizade'yi öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli

İran'ın nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade'nin ölümü sonrası İsrail'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

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Geçtiğimiz Cuma günü Tahran kırsalındaki bir bölgede aracına yönelik suikastle öldürülen, İran'ın nükleer programının kilit ismi olarak gösterilen Muhsin Fahrizade suikastının arkasında Mossad'ın olduğu konuşulurken İsrail tarafından yapılan bir açıklama oldukça dikkat çekti.

ABD merkezli The News York Times, konuyla ilgili olarak dikkat çekici açıklamayı yapan haberin kaynağı.

NYT, Fahrizade'yi takip eden ekibin içerisinde yer alan İsrailli bir yetkiliyle yapılan görüşmenin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli yetkili, "İsrail ihtiyaç duyduğu zaman İran'ın nükleer programına karşı operasyon düzenlemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Aynı yetkili, "İran'ın nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli" ifadelerini de ekledi.

"Eşi benzeri görülmemiş operasyon"

NYT'ye konuşan eski bir CIA yetkili ise, İsrail tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen suikast için, "Eşi benzeri görülmemiş bir operasyon" ifadesini kullandı. Bruce Riedel isimli eski CIA yetkilisi, "İranlıların bununla etkin şekilde mücadele edemediğini" de sözlerine ekledi.