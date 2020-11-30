BIST 1.329
DOLAR 7,84
EURO 9,39
ALTIN 446,76
HABER /  GÜNCEL

Hafta içi sokağa çıkma ve seyahat yasağı geliyor! İşte seyahat yasağı getirilecek 20 şehir

Kabine bugün toplanıyor. Masada yeni korona yasakları var... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkımız kurallara uymuyor, yeni kısıtlamalar getireceğiz" demişti. Kulislere sızan bilgilere göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı tam güne dönüyor. Bazı illerde hafta içi yasak da geliyor. 20 şehre seyahat yasağı getiriliyor. İşte o iller...

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında koronavirüs gündemiyle bugün toplanıyor. Masada koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması beklenen yeni tedbirler var. Bu kapsamda kabinenin hafta içi sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı dahil birçok konuyu gündemine alacağı belirtildi. Kabine kararlarını Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak.

Bakan Koca sunum yapacak

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki haftalık hafta sonu sokağa çıkma yasağının sonuçları ve korona vakalarıyla ilgili sunum yapacak. Hafta sonu belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm hafta sonu uygulanması gündemde. Ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu illerde sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanması gündeme alınacak.

Bilim Kurulu 20 il için seyahat yasağı önerdi

Kabine toplantısında karar verilecek olan bir diğer kritik yasak ise şehirlerarası seyahat yasağı olacak. Toplantıda, Bilim Kurulu tavsiyesiyle  vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu 20 şehire kademeli olarak seyahat yasağı getirilmesi de gündemde.

İşte seyahat yasağı gündemde olan şehirler

ilim Kurulu, Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması önerdi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı genişletiliyor

Toplantının gündemindeki bir diğer yasak ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik sokağa çıkma sınırlaması olacak. Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor. 

İşte Bilim Kurulu'nun Hükümete önerilerinden satır başları...

- İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.
- Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.
- Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.
- Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.
- Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Burhan Kuzu'nun oğlundan cinayet iddiasına yanıt
Fatih Altaylı’dan izleyiciye sert yanıt: A be beyinsiz, beni seyretmeyin asabımı bozmayın
Tunç Soyer'den çağrı: Bu bir alarm, ciddi bir tehdit kapımızda
Kadir Şeker'in ölümden kurtardığı Ayşe Dırla 1 kilo eroinle yakalandı
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
Hafta içi sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı geliyor! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden köpeği ile oynarken ayağını kırdı
Sema Keçik sevgilisi kim kaç yaşında? Sema Keçik kimdir yaşı kaç
Elazığ'da selfie keyfi kötü bitti! 4 kişiyi kazara vurdu
Bursa'da kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Türk cimnastiği tarih yazdı
Söylemezsem Olmaz Arto neden yok ayrıldı mı?
Yorumlar