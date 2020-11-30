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Bursa'da kısıtlamada polisten kaçan şahıslar uyuşturucu maddeyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında araçlarında yakalanan 4 gençten biri üzerinde yapılan aramada çorabına gizlediği uyuşturucu madde bulundu. Şahıslara toplam 12 bin 744 lira cezai işlem yapıldı. Gözaltı işlemleri sürüyor.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri, Altıparmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 YU 357 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerine aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, ara sokaklara kaçarken bir süre sonra yakalandı.

Araçta bulunan F.G., A.A., İ.R. ve K.G gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada ise K.G.’nin çorabının içerisine sakladığı uyuşturucu madde bulundu.

4 şüpheliye "Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak" suçundan 12 bin 744 TL para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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