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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücüden polise: Beni sabaha kada dövün

KAHRAMANMARAŞta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü polis denetimine takıldı. sürücü, "Beni sabaha kadar dövün. Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?" dedi.

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Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü polis denetimine takıldı.

Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 38 E 0138 plakalı aracı durdurarak izin belgesini sordu.

Sokağa çıkmak için izin belgelerinin olmadığı anlaşılan sürücü Ö.A. ve yanındaki kardeşi olduğu öğrenilen Y.A. polise zorluk çıkarttı. 

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Ö.A, ekiplere tepki gösterdi. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, "Beni sabaha kadar dövün. Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?" dedi.

İşlemlerinin yapıldığı sırada birden koşarak kaçmaya çalışan Ö.A. yakalanarak ekip aracına bindirildi. Ö.A'ya alkollü araç kullanmaktan 1228 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Ö.A. ve kardeşine, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 900'er lira para cezası yazıldı. 

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