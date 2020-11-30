Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası olay sözler: Erol Bulut balon mu

Spor yazarları, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirirken Erol Bulut'u eleştiri yağmuruna tuttu. Sergen Yalçın derbi performansıyla alkışı hak etti. Hakem ise sınıfta kaldı. İşte yazarların, derbi görüşleri...

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aranın ardından Fenerbahçe deplasmanında galibiyete uzandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 34'te Cisse, 68'de ve 90+6'da penaltıdan Ozan atarken, Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 20'de Aboubakar, 53'te Necip ve 88'de N'Sakala attı. Beşiktaş'ta Cyle Larin, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tarih tekerrür etti

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 16 yaparak 4. sıraya çıktı. Fenerbahçe ise 20 puanla 3. sırada kaldı. Beşiktaş, böylece 2004-2005 sezonundaki 4-3'lük maçtan sonra yine aynı skorla Kadıköy'de 15 yıl sonra kazanmayı başardı.

Spor yazarları, derbiyi değerlendirirken Erol Bulut'u eleştiri yağmuruna tuttu. Sergen Yalçın derbi performansıyla alkışı hak etti. Hakem ise sınıfta kaldı. İşte yazarların, derbi görüşleri...

Ahmet Çakar: Bu gece yalnız şunu gördüm Erol Bulut acaba balon mu? Beşiktaş çatır çatır Fenerbahçe'yi yendi. Hak ettiler.

Şansal Büyüka: Dersimiz hocalık... Bir büyük takım, bir derbiye nasıl hazırlanır, rakibini nasıl analiz eder, nasıl bir on birle çıkar? Dersi veren: Sergen Yalçın. İzleyen Erol Bulut. Dersimiz futbol. Futbol nasıl oynanır, savunma nasıl yapılır, hızlı hücuma nasıl çıkılır, gol nasıl atılır? Dersi veren: Beşiktaş. Dinleyen ve izleyen Fenerbahçe.

Ali Ece: Takımı 10 kişiyken Necip ve N’Sakala’nın golleriyle derbiyi kazanmayı başaran Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük hanesine büyük bir artı yazılır.

Ömer Üründül: Erol Bulut, Beşiktaş'ı hiç analiz edememiş. Rakibin presçi üç orta sahasına karşı Gustavo'nun yanına Sosa kesinlikle olmaz. Ozan'dan da 10 numara olmaz.

Tümer Metin: Sergen hoca maça çok iyi hazırlanmış. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş. Mevcuttan en iyisini çıkarmak bir marifettir. Bu marifet Sergen hocaya yazar ve tarihi gecenin mimarıdır.

Abdülkerim Durmaz: Bugün maske takarak yayına çıktım. Sebebi Covid-19 değil. Fenerbahçeli futbolcuların mücadelesinden ve futbolundan utanç duyduğum için için yüzümü kapatmak istiyorum. O yüzden maske taktım.

Erman Toroğlu: Bu maçın özeti şu: "Eğer Beşiktaş bu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 11'e 11, 4-3 yenseydi çok özelliği olmazdı ama 10 kişiyle bu sonucu aldı mı çok şey söylenir; faturası da Erol Bulut'a çıkar. Cisse'yi kenara almak acemi bir hoca işidir. Çok geniş kadro dedik. Ama bu kadroyu kullanmak için tecrübeli bir adam lazım dedik. Erol, Alanya'da iyi işler yaptı ama geniş kadro çok teknik adam için ateşten gömlektir. Çok net gözüküyor Fenerbahçe'de bazı oyuncular oynanan oyundan ve mücadeleden rahatsız. Birkaç maç daha böyle giderse su yüzüne çıkar. Sorumlusu Erol Bulut'tur. Dün gece Beşiktaş anasının ak sütü gibi 3 puanı çatır çatır mücadele ederek kazandı.