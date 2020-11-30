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Bursa'da 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışmada bıçaklı dehşet: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da yabancı uyruklu şahısların buluşmasında kan aktı. Kız meselesi nedeniyle husumet yaşayan şahıslardan biri, 2 kişiyi bıçakladı. Yaralılar tedavi altına alınırken kaçan saldırgan aranıyor.

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Olay, merkez Osmangazi İlçesi İntizam Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ahmad K., ile kız meselesi yüzünden husumetli olduğu Muammar G., ve Said J., konuşmak için parkta buluştu. Buluşmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmad K., yanında bulundurduğu bıçak ile ikiliye saldırdı.

Muammar G ve Said’i vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan Ahmad K., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan Ahmad K’yı bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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