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Edirne'de korkunç olay! Kazara özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını tüfekle yaraladı

ELAZIĞ’da bir mezrada işitme engelli bir kişi, özçekim yapan ağabeyi ve 3 arkadaşını kazara tüfekle yaraladı. Ağabeyin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Mevlit A. (38), yüzde 78 raporu bulunan işitme engelli kardeşi Mehmet A. (31), arkadaşları S.A. (20), B.A. (16) ve İ.D. (20) ile birlikte Elazığ’dan mezraya mantar toplamaya gitti. Mantar topladıktan sonra grup manzaraya karşı özçekim yapmak istedi.

Çekim yaptıkları sırada yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Mehmet A.’nın elindeki otomatik tüfek kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği ağabey ve 3 arkadaşı çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Ağabeyin durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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