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İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz sona ermeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi. Northallerton kasabasındaki bir çiftlikte "H5N8" olarak da bilinen kuş gribi salgınının yayıldığı açıklandı.

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İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz bitmeden, İngiltere'nin kuzeyindeki Northallerton'daki bir çiftlikte kuş gribi olarak da bilinen H5N8 salgınının patlak verdiği açıklandı.

Hindi çiftliğinde kuş gribine rastlandı

Birleşik Krallık Hayvancılık Bakanı Christine Middlemiss bir açıklama yaparak ülkenin kuzeyinde yeni bir salgının tespit edildiğini duyurdu. Middlemiss, "North Yorkshire, Northallerton yakınlarındaki bir hindi çiftliğinde kuş gribine rastlandı" dedi. Middlemiss, salgının H5N8 virüsüyle yayıldığını belirtti.

10 bin kuş itlaf edilecek

Yapılan açıklamada, yaklaşık 10.000 kuşun insani şekillerle itlaf edileceği belirtilirken, bu hastalığın insanlara bulaşma riskinin çok düşük olduğu belirtildi.

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