2021 yılında asgari ücret kaç para olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2021 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Erdursun'a göre; yeni yılda asgari ücret 2 bin 665 liranın altında olmayacak ve 2 bin 900 liranın üstüne de çıkmayacak.

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Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı yeni yılda uygulanacak zamda. 2021 asgari ücret rakamını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık tarihinde ilk görüşmesini gerçekleştirecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun kendi YouTube sayfasından 2021'de asgari ücretin kaç lira olacağını açıkladı.

2021'de asgari ücret kaç TL olacak?

Avrupa'ya baktığımızda maksimum yüzde 10'una yakın insan asgari ücrete çalışırken bu durumun ülkemizde yüzde 40'ından fazlasının asgari ücretle çalıştığını belirten Erdursun, ülkemizdeki asgari ücretin ortalama bir ücret olduğunu ifade etti. Asgari ücret 2020 yılında net 2103 AGİ ile birlikte 2324 lira olarak uygulandığını açıklayan Erdursun, 2021 yılında asgari ücret kaç lira olacak sorusuna şöyle cevap verdi:

"Asgari ücretin son 10 yıllık artışlarına baktığımızda ortalaması yüzde 14.65 gibi zam yapılmıştır. Asgari ücret 2021 yılında benim tahminlerime göre yüzde 15 ile yüzde 25 arasında zam yapılabilir. Ama ben şunu öngörüyorum; Asgari ücret 2 bin 665 liranın altında olmaz ve 2 bin 900 liranın üstüne de çıkmaz.

Benim tahminim ise 2021'de asgari ücretin 2 bin 700 lira olacağı yönünde... Yani asgari ücrete ortalama yüzde 16.2 oranında bir zam yapılacağını düşünüyorum."

İşte yıllara göre asgari ücret tutarları;

2005 yılı asgari ücret: Net: 350.15 TL

2006 yılı asgari ücret: Net: 380.46 TL

2007 yılı asgari ücret: Net: 403.03 TL

2008 yılı asgari ücret: Net: 481.55 TL

2009 yılı asgari ücret: Net: 527.13 TL

2010 yılı asgari ücret: Net: 576.57 TL

2011 yılı asgari ücret: Net: 629.96 TL

2012 yılı asgari ücret: Net: 701.13 TL

2013 yılı asgari ücret: Net: 773.01 TL

2014 yılı asgari ücret: Net: 846 TL

2015 yılı asgari ücret: Net: 949.07 TL

2016 yılı asgari ücret: Net: 1,300.99 TL

2017 yılı asgari ücret: Net: 1,404.06 TL

2018 yılı asgari ücret: Net: 1,603 TL

2019 yılı asgari ücret: Net: 2.020 TL

2020 yılı asgari ücret: Net: 2.103 TL

Avrupa ülkelerinde nüfusun kaçta kaçı en kötü maaşla yani Asgari Ücretle çalışıyor,

Türkiye %43

Slovenya %19,1

Romanya %15,7

Polonya %11,7

Bulgaristan %8,8

Fransa %8,4

Yunanistan %7,7

Birleşik Krallık %5

Hollanda %3

İspanya %1

Belçika %0,4