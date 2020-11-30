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Tümer Metin, Sergen Yalçın'dan özür diledi mi?

Daha önce Sergen Yalçın hakkında “Efsane kontenjanından Beşiktaş'a hoca oldu. Artık Beşiktaş'ta liyakat bitmiş” diyen Tümer Metin, derbi galibiyetinden dolayı deneyimli teknik adama övgü yağdırırken ''Mevcutun içinden en iyi performansı almak Sergen hocanın marifetlerine yazar.'' dedi.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aranın ardından Fenerbahçe deplasmanında galibiyete uzandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 34'te Cisse, 68'de ve 90+6'da penaltıdan Ozan atarken, Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 20'de Aboubakar, 53'te Necip ve 88'de N'Sakala attı. Beşiktaş'ta Cyle Larin, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

''Sergen hocanın marifetlerine yazar''
TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, derbinin ardından Sergen Yalçın'ı övgüler yağdırırken şu ifadeleri kullandı; "Sergen hoca çok iyi analiz etmiş. Mücadele eden ve çok isteyen bir Beşiktaş vardı sahada. İsterken gereklerini yerine getiren Beşiktaş vardı. Mevcutun içinden en iyi performansı almak Sergen hocanın marifetlerine yazar. Bahane üretmeden en iyisini yapabilmek maharettir. Sergen hoca maça çok iyi hazırlamış.

"Sergen hocanın çok iyi hazırlandığını söylemeliyiz"
Beşiktaş çok hak ederek kazandı. Fenerbahçe'yi maçın sonunda bazı istatistiklerde yukarıda görürüz ama önemli anlarda Beşiktaş, doğruları ve gerekenleri yaptı. Hocalar üzerinden okuyacaksak Sergen hocanın çok iyi hazırlandığını söylemeliyiz. Sergen hoca maç öncesi de mücadele edeceğiz dedi, hep yaptılar. Teknik, taktik, yürek ve mücadele olarak çok fark yaratan bir Beşiktaş vardı." 

''Efsane kontenjanından Beşiktaş'a hoca oldu''
Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Tümer Metin, daha önce yaptığı açıklamada eski takım arkadaşı Sergen Yalçın'ı Denizlispor maçından sonra yerden yere vururken şu açıklamayı yapmıştı; “Efsane kontenjanından Beşiktaş'a hoca oldu. Artık Beşiktaş'ta liyakat bitmiş” demişti.

Sergen ne demişti?
Sergen Yalçın bu sözlere "Tümer buna karar verebilecek kapasitede mi? Hiç teknik direktörlük yapmış mı, bir takımı çalıştırmış mı? Çalıştırmamış" diyerek karşılık vermişti.

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