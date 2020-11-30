Emeklinin ocak zammı netleşiyor! 2021'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklinin ocak zammı yavaş yavaş şekilleniyor.. Zam dönemi yaklaşırken, zammı etkileyecek yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 4.62 oranında zam yapılacağı ön görülüyor. Bu orana göre en düşük emekli maaşı 3 bin TL'ye dayandı. İşte emekli zammıyla ilgili güncel gelişmeler...
Ülkemizde 13 milyona yakın emekliyi ilgilendiren ocak zammı için geri sayım başladı. Ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merakla bekleyen memur emeklileri ve memurlara yüzde 3'lük zammın yanı sıra enflasyon farkı da verilecek. Beklentilere göre zam, fark ile yüzde 5 ya da 5.35 olacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 964 TL'ye ulaşacak. İşte emekli zamlarıyla ilgili tüm detaylar...
Memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 3 zam ve enflasyon farkı alacak. Ocak'ta fark olması için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşması şart. Temmuz-Ekim enflasyonunun yüzde 4.62 çıkması, enflasyon farkının kuvvetle muhtemel olacağını gösteriyor. Ancak kesin sonuç, Kasım ve Aralık verileriyle ortaya çıkacak.
Merkez Bankası beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik 2020 enflasyon tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 6.35 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor. Bu tahmine göre ise Ocak zammı yüzde 2.35 farkla yüzde 5.35'e çıkabilecek.
Ocak artışı yüzde 5 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 814 liradan 2 bin 955 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de taban maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak. Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı farkı gösterecek.