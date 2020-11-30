Emeklinin ocak zammı netleşiyor! 2021'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ülkemizde 13 milyona yakın emekliyi ilgilendiren ocak zammı için geri sayım başladı. Ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merakla bekleyen memur emeklileri ve memurlara yüzde 3'lük zammın yanı sıra enflasyon farkı da verilecek. Beklentilere göre zam, fark ile yüzde 5 ya da 5.35 olacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 964 TL'ye ulaşacak. İşte emekli zamlarıyla ilgili tüm detaylar...