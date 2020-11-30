Babacan Davutoğlu İnce Sarıgül... Hepsi aynı yanlışta birleşiyor Kübra Par yazdı

Habertürk yazarı Kübra Par, yeni parti Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile parti kuracak olan Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün ortak yanlışının "kimliksiz siyaset" yapmak olduğunu yazdı.

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Siyasi partilere her geçen gün yenileri ekleniyor. AK Parti'den kopanlardan sonra sırada CHP'den ayrılanlar parti tabelası için gün sayıyor. Liderlerin kamuoyuna verdikleri mesajlar tartışılıyor.

Habertürk yazarı Kübra Par, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ü eleştiren bir yazıyla okurların karşısına çıktı. Par'a göre siyasi hareket başlatan bu isimler, aynı yanlış ezberde birleşti.

Siyasi figürlerin açıklamalarına yer veren yazar, daha sonra yanlışın ne olduğunu ve önerilerini sıraladı. İşte o yazının ilgili bölümü:

Kim ne dedi?

"Ali Babacan parti kuruyor, “Partimizi sağ, sol veya muhafazakâr olarak tanımlamıyoruz” diyor.

Ahmet Davutoğlu parti kuruyor, “Türkiye'de bundan sonra sağ-sol siyaset olmayacak. Liberal-devletçi ayrımı da olmayacak” diyor.

Muharrem İnce parti kuracak, “Kendimize 'Sol' ya da 'Sağ' demiyoruz, bizim partimiz Cumhuriyetçi olacak” diyor.

Mustafa Sarıgül parti kuracak, “CHP’nin mirasçısı ve sol bir parti olmayacak, ittifaklara katılmayacak. Sol-sağ, bunlar Soğuk Savaş’ın kelimeleridir” diyor.

Sanki “Solcuyum” ya da “Sağcıyım” demezlerse, ideolojik bir çizgi benimsemezlerse, karşı mahallenin seçmeni koşarak onlara oy verecek...

Halbuki kutuplaşmanın, kamplaşmanın zirve yaptığı, milliyetçiliğin katbekat yükseldiği, siyasi safların keskinleştiği bir atmosferde yeni kurulan partilerin bu orta yolcu tavrı onları sadece ve sadece kimliksizleştiriyor.

Tamam cepheleştirmemeniz iyi bir şey ama seçmen tercihlerini belirleyen ve geçmişten bugüne kökleşmiş eğilimler var.

Davanız nedir?

Hadi sağı-solu geçtim ama milliyetçi misiniz, dindar mısınız, seküler misiniz? Kürt meselesine nasıl bakıyorsunuz? Seçmen hangi değerler üzerinden partinizle aidiyet bağı kuracak? Davanız nedir?

“Milletin derdi ekmek parası, ideolojik faktörlerin etkisi yok” demek pek moda oldu. Oysa ki insanlar hâlâ kimlik aidiyetlerini merkeze alarak oy veriyor.

AK Parti, CHP, MHP ve HDP yıllardır kemik bir tabana sahipse bunun arkasında hayat tarzı tercihleri ve dünya görüşlerinin ciddi oranda payı var.

Bir ülkücüyü, Kürt milliyetçisini, Atatürkçü’yü, İslamcı'yı ya da muhafazakârı bu kimliksiz siyasetle oy vermeye ikna edemezsiniz.

"Kırmızı çizgileri belli net bir duruş ve güçlü karizmatik liderlik sergileyin"

Politik söylemi net olan büyük partiler anakara olarak ortada dururken siz onlardan kopup etrafa dağılmış küçük adacıklar gibi görünüyorsunuz.

Anketlerde yüzde 1’i aşamamanızın temel nedeni de bu…

Partisinden memnun olmayan birkaç mutsuz, kararsız seçmen size yönelir belki diye beklemek yerine kitle partisi olmaya yakışır, kırmızı çizgileri belli net bir duruş ve güçlü karizmatik liderlik sergileyin…