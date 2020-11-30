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HABER /  EKONOMİ

Döviz, haftaya nasıl başladı? 30 Kasım dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde 7,82 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL ise 9,36'dan işlem görüyor.

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Önceki hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından 7,52 liraya kadar gerilen dolar, geçen hafta önce 8 liranın üzerine çıktı. Ardından ise 7,78 liraya kadar geriledi. Haftayı ise 7,83 seviyesinden kapattı.

Piyasalar 3. çeyrek büyüme verilerini takip edecek

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları bugün açıklanacak. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralmıştı. Sanayi ve iş dünyasındaki normalleşmenin ve hızlı kredi büyümesinin ekonomiye yansımasını izlenecek.

Büyüme tahminleri

Reuters'ın 14 kurumun katılımıyla yaptığı ankette, bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme tahminleri, en düşük yüzde eksi 1,5, en yüksek yüzde 6,8 aralığında yer alıyor. Ortalaması ise yüzde 4,8. 2020 yılı için ise bir değişim beklenmiyor. Rakamlar saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.

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