İstanbul'da vatandaşı kazıklayan bin 571 fırın var! Valilik açıkladı

İSTANBUL Valiliği tarafından fırınlara yönelik denetimlerde 'ekmek' oyunu ortaya çıktı. Bin 571 işletmenin 1 buçuk lira olması gereken ekmeği 2 liradan sattıkları tespit edildi. Bu rakam, ekmeği olması gereken fiyattan satan işletmelerden daha fazla...Abone ol
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'daki 2 bin 892 fırının hafta içinde gramaj, fiyat ve tarife denetimi yapıldığı belirtildi. Denetlemelerde bin 571 fırının tarifeye uymadığı belirlendi. Fırınlara "Haksız Fiyat Artışı" tutanağı düzenlendiği kaydedildi. Valilik tarafından söz konusu fırınlara tutanak tutulurken vatandaşlardan bu durumla karşılaştıklarında 'Alo175' hattını aramaları istendi.
Valilikten yapılan açıklamada; kaymakamlıklar, il ticaret müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe tarım, gıda ve hayvancılık müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla fırınların denetlendiği belirtildi.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fırınlarda ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi 1 kg ekmek fiyatının azami 7.50 TL’ye (200 gram ekmek 1.5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde, 1321 fırının standartlara uyduğu, 1571 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1.5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi."
İstanbul’daki 2.892 fırında hafta içinde “Gramaj, Fiyat ve Tarife Denetimi” yapıldı.— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 28, 2020
Standartlara uyan 1.321 fırıncı esnafımıza teşekkür ediyoruz.
Tarifeye uymayan 1.571 fırına Haksız Fiyat Artışı Tutanağı düzenlendi.
Denetimlerimiz devam edecek.
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