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Sri Lanka'da mahkumların koronavirüs isyanında 6 kişi öldü 52 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı

SRİ LANKA'daki bir hapishanede mahkumlar koronavirüs nedeniyle isyan çıkardı. Vakalardaki artışa tepki gösteren mahkumlar, gardiyanlara savaş açtı. Olayda 6 kişi öldü 52 kişi yaralandı.

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Sri Lanka’nın Batı eyaletindeki Mahara cezaevinde Covid-19 vakalarının artması nedeniyle mahkumlar isyan çıkarttı. Mahkumların kefaletle erken tahliye ve daha iyi tesislere geçmeyi talep ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, gardiyanların isyanı bastırmak için ateş açtığını ve cezaevinde yangın çıktığını ifade etti. Gardiyanlar ve mahkumlar arasında çıkan çatışmada, 6 kişinin öldüğü 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsyan nedeniyle cezaevi çevresine güvenliği artırmak amacıyla polis ekipleri konuşlandırıldı. Ülkenin en kalabalık cezaevi olduğu belirtilen Mahara cezaevinde yaklaşık bin vaka görüldüğü öğrenildi. Başkent Colombo'da, Welikada hapishanesinde bir grup protestocu, çatıya çıkarak kefaletle serbest bırakılma talebiyle protesto başlatmıştı.

Ülkedeki vaka: 23 bin 484

Agunakolapalassa cezaevinde de mahkumlar hapishanelerindeki koşulların kötüleştiği gerekçesiyle sekiz gündür protestolara devam ediyor.
John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Sri Lanka'da şuana kadar 23 bin 484 koronavirüs vakası kayıtlara geçerken, 116 kişi hayatını kaybetti.

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