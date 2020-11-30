Osman Müftüoğlu'ndan korkutan sözler! Durum vahim sağlık sistemimiz tıkanacak

Ünlü profesör Osman Müftüoğlu, koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Salgındaki son rakamlar için 'durum vahim' diyen Müftüoğlu, sağlık sistemi ile ilgili korkutan sözler sarf etti.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet Gazetesindeki bugünkü yazısında koronavirüs salgınındaki durumu ele aldı.

"Eğer 'can yakıcı' sözcükleriyle ifade edilen bazı tedbirleri bir an önce alıp uygulamaya da ciddiyetle sokmazsak sağlık sistemimiz tıkanacak" değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Müftüoğlu, sıkı tedbirlerin derhal uygulanmaya başlanması gerektiğini kaleme aldı.

Prof. Dr. Müftüoğlu'nun bugünkü dikkat çeken köşe yazısı şu şekilde;

Durum vahim

Son rakamlar pandemide gidişin maalesef vahim bir noktaya ulaştığını gösteriyor.

Kısacası, trafik tabelasında “sarı” değil “kırmızı” ışık yanıyor. Eğer “can yakıcı” sözcükleriyle ifade edilen bazı tedbirleri bir an önce alıp uygulamaya da ciddiyetle sokmazsak sağlık sistemimiz tıkanacak, kayıplarımız daha da artacak. İşte bu nedenle gelebilecek eleştirileri daha en baştan kabullenerek geçen hafta yaptığım önerileri -üzülerek ve daha da sertleştirerek- bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

Bana göre ne yapmalıyız

Karşılaşabileceğimiz daha ağır neticeleri önlemek için tavsiyelerim şunlar:

ÖNERİ 1: 4 Aralık Cuma günü itibarıyla 10 gün sürecek bir yasaklama süreci başlatılmalı. 4 Aralık’tan itibaren hafta içi her akşam saat 21.00’den başlayarak sabah 05.00’e kadar sürecek bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına geçilmeli. Hafta içi uygulanan bu kısıtlamalara ek olarak bu yasaklar 5-6 ve 12-13 Aralık cumartesi-pazar günlerinde tam gün olarak sürdürülmeli. Kısacası 4 Aralık Cuma günü başlatılacak kısıtlamalar 14 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar devam etmeli.

ÖNERİ 2: Bu süre içerisinde lokanta, kafe ve büfelerde gel-götür/al-götür ve benzeri uygulamalar yasaklanmalı, sadece paket servis yapılmasına izin verilmeli.

ÖNERİ 3: AVM’lerin açık kalma süreleri kısıtlanmalı. Ayrıca AVM içindeki restoran ve büfeler için de sadece paket servise izin verilmeli.

ÖNERİ 4: 4-14 Aralık tarihleri arasında şehirlerarası ulaşıma da ciddi kısıtlamalar getirilmeli. Örneğin HES kodu kontrolü yapılmadan hiçbir yolcunun seyahatine izin verilmemeli.

ÖNERİ 5: Özellikle büyükşehirlerde, mümkünse de her yerde mesai saatlerinde yaşanan toplu ulaşım meselesinin çözümü için yerel yönetimlerle birlikte ciddi ve etkili önlemler alınmalı. Toplu taşımadaki kalabalıklaşma mutlaka engellenmeli.

Müftüoğlu'nun yazısının tamamı için tıklayın...