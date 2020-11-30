İspanya'da ortaya çıkarıldı Endülüs İslam dönemine ait Müslüman mezarları

"Kemikler hatta kafatasları çıkıyordu"

Elpatiaz Kültür Derneği Başkanı Javier Nunez Arce, yaptığı açıklamada, "Bu bölgede çok fazla kemik olduğunu biliyorduk. Şiddetli yağmur ve toprak kayması olduğunda kemikler hatta kafatasları çıkıyordu. İnsanlar burada eskiden bir mezarlık olduğunu biliyordu ama orijinini bilmiyordu." ifadesini kullandı.