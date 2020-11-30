Tuğba Özay kaç yaşında aslen nereli kiminle evliydi eski kocası kimdir?

Tuğba Özay kimdir aslen nereli, kaç yaşında ve Tuğba Özay'ın eski kocası İtalyan Ludovic Fattizzo merak konusu oldu. Eski manken yeni şarkıcı olan Tuğba Özay'ın hayatı olaylarla dolu. Peki Tuğba Özay neden cezaevine girdi, ilk eşi kimdir, daha önce evlilik yaptı mı, İtalyan kocasından neden boşandı işte Tuğba Özay biyoğrafisi.

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Tuğba Özay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Tuğba Özay'ın boşandığı eski kocası İtalyan Ludovic Fattizzo kim, neden boşandılar soruları merak konusu oldu. Eski manken yeni oyuncu Tuğba Özay'ın hayatı olaylarla dolu. Bir dönem adı mafyaya bile karıştı cezaevinde yattı. Peki Tuğba Özay neden cezaevine girdi? İşte Tuğba Özay'ın evliliği, eski kocası, annesi babası ve tüm bilinmeyenleri...

Tuğba Özay kimdir: Tuğba Özay'ın ailesi ve eski eşi merak konusu oldu. İzmir doğumlu olsa da Tuğba Özay aslen Trabzonlu.Tuğba Özay'ın anne ve babası öğretmen. Babası için Tuğba Özay 'evin kedisini bile severken incitmemeye dikkat eder' notunu düşüyor

Tuğba Özay eski eşi kimdir: Voleybol sahalarından mankenlik zirvesine, şöhretten cezaevine kadar Tuğba Özay'ın hayatı baştan sona bir olay. Evliliği de herşeyi gibi çok konuşuldu çok dedikodusu yapıldı.

Tuğba Özay, 12 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde görkemli bir düğünle Ludovic Fattizzo ile evlendi. İtalyan damat futbol menajeriydi. Kendi dili dışında 4 dili ana dili gibi konuşuyordu ve bir zamanlar futbol oynamıştı.

Tuğba Özay ile yabancı damadın "Büyük aşkı' İtalya'da başladı. Ludovic Fattizzo ilk tanışmalarını şöyle anlatmıştı;

-"Milano'nun en güzel otellerinden birinde tanıştık. Arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Tuğba yanındaydı. İkimizin de ortak arkadaşıymış. Tuğba'yı görür görmez ona âşık oldum. Üzerinde rengârenk, ipek bir bluz vardı. Ondan gözümü alamıyordum".

Tuğba Özay ile İtalyan eşi tanıştıktan 1 yıl sonra evlendiler. Evlilikleri süresince yarı zamanlı olarak İtalya ve Türkiye'de yaşadılar. En güzel günleri İstanbul- Milano arasında geçiyordu.

Tuğba Özay'ın kendi deyimiyle 'burada star, orada housekeeper (hizmetçi)'ydi ama bundan çok mutluydu. Kocası Ludovic onu 'Tuğbişim' diye severken, o 'My love' demeden cümleye başlamıyordu.

Çocuk yüzünden boşandı: Futbol menajeri olan aşk evliliği 4 yılın sonunda çatırdamaya başladı 7 yılın sonunda da tamamen yıkıldı. Kocası Tuğba Özay'dan işini bırakıp temelli olarak İtalya'ya yerleşip çocuk yapmasını istedi.

Tuğba Özay da eşi yerine işini seçip mankemeye gitti ve boşanma davası açtı. Eşi 'bir daha düşün' deyip duruşmalara katılmayınca davası uzadı.

İtalyan eşi yerine mankenlik kariyerini seçen ve 'Hiçbir erkek için işimi bırakmam ama eşimi bırakırım' diyen Tuğba Özay sonunda evliliğini resmi olarak da bitirdi.

Tuğba Özay'ın cezaevine girmesinin sebebi ise o yıllarda birlikte olduğu sevgilisi Akın Büyükoğlu'ndan ayrılmak için Susurluk Davası hükümlüsü Yaşar Öz'den yardım istemesiydi.