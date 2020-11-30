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Yozgat'ta dinlenme tesisinde ele geçirildi! Hepsi birbirinden değerli

İhlas Haber Ajansı

YOZGAT’ta düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği taşıyan 39 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Yozgat İl Jandarma ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde bir dinlenme tesisinde içerisinde tarihi eser olduğu ihbarını aldığı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada değişik dönemlere ait olduğu belirlenen 19 gözyaşı şişesi, 6 adet çömlek, 2 adet sikke, 1 mühür, 1 adet öküz heykeli, 1adet şamdan ve altlığı, 4 adet balta, 3 adet metal ok ucu ve bir adet figür olmak üzere 39 parça tarihi eseri ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla S.Y., M.İ. ve U.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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