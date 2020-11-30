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30 Kasım dolar, euro ve altın ne kadar? İşte piyasalarda haftanın açılış rakamları

Dolar/TL kuru yeni haftanın ilk işlem gününde 7,82 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL ise 9,36'dan işlem görüyor.

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Önceki hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından 7,52 liraya kadar gerilen dolar, geçen hafta önce 8 liranın üzerine çıktı. Ardından ise 7,78 liraya kadar geriledi. Haftayı ise 7,83 seviyesinden kapattı.

3. çeyreğe ilişkin büyüme rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu, 3. çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi milli hasıla verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 büyüdü.

Altın fiyatları 30 Kasım

- Haftanın ilk gününde Gram altın fiyatı alışta 445,98 TL'den işlem görürken; satışta ise 452,19 TL.

- Yeni çeyrek 728,30 liradan alış; 738,00 liradan satışa sunuluyor. Eski çeyrek altın fiyatı ise alışta 727,20; satışta ise 738,00 TL.

- Yeni yarım altın fiyatı alışta 1.456,80 TL, satışta ise 1.483,40 TL. Eski yarım altın fiyatı ise 1.452,30 alışta; satışta ise 1.483,30 TL.

- Yeni tam altın fiyatı 2.913,10, satışta ise 2.943,80. Eski tam altın fiyatı alışta 2.904,00; satışta 2.944,20 TL.

- Yeni Ata altın alışta 2.991,70; satışta ise 3.029,90. Eski Ata altın fiyatı alışta 2.989,30; satışta 3.029,50 TL.

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