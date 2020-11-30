Son dakika BDDK'dan yeni hamle! Bankaların yurt dışı işlemlerinde limiti artırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "normalleşme" adımları kapsamında yabancıların TL'ye erişim imkanını artıran bir karar daha aldı. Kurum, bankaların yurt dışı işlemlerinde yasal özkaynaklarının %0,5 sınırlandırılması yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine karar verdi.

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BDDK, bankaların yurt dışındaki finansal kuruluşlara yapacakları TL plasman, TL depo, TL repo ve TL kredi işlemlerinde limiti artırdı. Böylece döviz kurunu kontrol altında tutmak için sınırlanan yabancının TL’ye erişim imkanı, artırılmış oldu.

BDDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“05.05.2020 tarihli Basın Açıklaması ile de duyurulduğu üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun(Kurul) 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmişti.

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27.11.2020 tarihli ve 9273 sayılı Kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın,

* %0,5 yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine ve

* Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkânının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir.”