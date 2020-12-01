İstanbul'da bugün hava buz kesecek! Kar Edirne'den giriş yaptı

Geceden itibaren yurdun kuzeybatısında ciddi sıcaklık düşüşü bekleniyordu. İstanbul ve çevresi bugün kışı iyiden iyiye hissedecek. Hafta ortasından sonra ise yağışlı hava yurdu terk edecek ve sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.