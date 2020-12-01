İstanbul'da bugün hava buz kesecek! Kar Edirne'den giriş yaptı
Meteoroloji, İstanbul ve çevresinde sıcaklığın önemli ölçüde düşeceğini açıkladı. önceki gün 14 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı 9 derecenin altına inecek. Öte yandan Edirne'de kar yağışı başladı.
Geceden itibaren yurdun kuzeybatısında ciddi sıcaklık düşüşü bekleniyordu. İstanbul ve çevresi bugün kışı iyiden iyiye hissedecek. Hafta ortasından sonra ise yağışlı hava yurdu terk edecek ve sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Kurak geçen yılın ardından gelen kar yağışı sevinçle karşılandı.
Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, Edirne'den dün gece ülkeye giriş yaptı.
Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çalışan bir grup Edirneli vatandaşlar kar yağışını vardiya değişimi sırasında 9/8'lik ritimle çalan müzikte göbek atarak kutladı.