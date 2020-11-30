BIST 1.313
DOLAR 7,81
EURO 9,36
ALTIN 446,61
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Taburcu olmak için gün sayıyor! Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf

17 Ağustos'tan bu yana corona virüs tedavisi gören ve sağlık durumu iyiye giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf geldi. Böcek'in birkaç gün içinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olması bekleniyor.

Abone ol

 Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı.

Hastane odasında Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün virüsü hafife alırsak yarın çok pişman olabiliriz
30 Kasım dolar, euro ve altın ne kadar? İşte piyasalarda haftanın açılış rakamları
Büyüme rakamları açıklandı! Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü
Osman Müftüoğlu'ndan korkutan sözler! Durum vahim sağlık sistemimiz tıkanacak
Babacan Davutoğlu İnce Sarıgül... Hepsi aynı yanlışta birleşiyor Kübra Par yazdı
2021 yılında asgari ücret kaç para olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Anaokulları uzaktan eğitim mi olacak son açıklama MEB duyurdu
Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası! Yumruk atan sanık: Olayı unuttum
Çubuk'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık: Unuttum, çok zaman geçti
AİHM HDP'nin başvurusunu reddetti! 'Dokunulmazlıkların kaldırılması ve milletvekillerinin tutuklanması'
Mustafa Sarıgül, CHP'den 20 kişiyi transfer edip grup kuracak
Sema Keçik sevgilisi kim kaç yaşında? Sema Keçik kimdir yaşı kaç
Yorumlar