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Ankara'da anaokulları kapandı mı özel kreşler kapandı mı?

Ankara'da kreşler ve anaokulları kapandı mı sorusu bugun velilerin gündemi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimle ilgili yeni bir karar alınabileceğini bildirdi. Peki, okul öncesi eğitim kurumları ne zaman kapanıyor? Anaokulu, ana sınıfı ve kreşler de kapanacak mı?

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ANKARA'da anaokulları, özel kreşler kapandı mı sorusu birçok velinin gündemi oldu. Geçtiğimiz günlerde çalışan annelerin taleplerini geri çevirmeyen MEB kreşlerin eğitime yüz yüze olacak şekilde haftanın 5 günü devam etmesine karar vermişti. Peki, MEB’den okul öncesi eğitimlerle ilgili kararı hangi kurumları kapsıyor, anaokulları, ana sınıfı ve kreşler için de geçerli mi? İşte MEB’in okul öncesi eğitimle ilgili flaş açıklaması..

Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İstanbul için resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik uzaktan eğitim kararı alınmış ve yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 İl Valiliğine bildirilmiştir. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir.

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