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Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 448 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 735 lira, cumhuriyet altını ise 2.994 liradan satılıyor.

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Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 altında 449,3 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla 448 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyet altını

Çeyrek altın 735 lira, cumhuriyet altını da 2.994 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.779 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haberlerin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Ons altında 1.800 dolar direnç konumunda

Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.800 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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