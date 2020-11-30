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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri tarihi belli oldu! Bakan Selçuk duyurdu

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri için son dakika tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, “Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 4 Aralık'ta vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” ifadelerine yer verdi.

PTT üzerinden yatacak

Öte yandan, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin PTT üzerinden gerçekleşeceği belirtildi.

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