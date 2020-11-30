Kusma ve baş dönmesi yapıyor! Kolonyada hileye dikkat ele sürüldüğünde anlaşılabilir

Koronavirüsle birlikte insanların hayatında daha fazla yer alan kolonya, hileleri de beraberinde getirdi.

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Koronavirüs tedbirlerinin başında maske, mesafe ve hijyen kuralları geliyor. Buna ek olarak vatandaşlar da çok fazla dezenfektan ve kolonya kullanıyor. Pandemiyle birlikte kolonyaya artan talep ise merdiven altı kolonya üretiminin artmasına neden oldu. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, kolonyadaki hilelerin dikkat edildiğinde anlaşılabildiğine dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Prof. Dr. Özyaral, “Kolonya sürelim, koronavirüs gelmesin diye bir cümle yok. Kolonyanın bize tek etkisi; yüzde 70-80 derece alkol fonksiyonundan ötürü, mikroorganizmaların el üzerinde tutunmasını etkilemesidir. Yoksa koronavirüse karşı direncimizi artırmak gibi bir görevi yoktur” diye konuştu.







Merdiven altı kolonya nasıl anlaşılacak?

Bileşeni etil alkol, su ve esans olan gerçek kolonyanın, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiğinin anlaşılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özyaral, ipuçlarını “Eğer bu kolonya etil alkolle değil, metil alkol katılarak merdiven altında üretildiyse bunu hissetmediğiniz gibi bir solvent kokusu alırsınız. Kötü bir kokudur. Onu bastırmak için de esansı artırırlar. Farklı kokularla bu kötü kokuyu bastırmaya çalışırlar ve akışkanlığı değişir. Kolonyanın kendine has rengi ve akışkanlığı vardır. Su oranı nettir. Bunu satın alanın algılayabilmesi çok zor. Yüzde 50 yüzde 50 oranına getirebiliyorlar. Normalde iyi ve kaliteli bir ürünün derecesiyle anlıyoruz. Etil alkol olmadığı takdirde yapılan ürünlerin tamamında sahte kavramı yani merdiven altı durumu söz konusudur. Elinize sürdüğünüzde normalde kolonya uçar ve hiçbir gerginlik yaratmaz ama metil alkolden üretilmiş bir kolonyayı elinize sürerseniz elde gerginlik yaratır. Beyazlıklar oluşturur ve bunu hissedersiniz.” sözleriyle anlattı.



Marka değerine dikkat edilmeli

Alınan ürünün marka değerine ve etiketine bakılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özyaral, “Sıradan gördüğünüz bir ürünü kolonya olarak tanımlayıp almamak gerekir. Bunun için de marketlerden, eczanelerden ve sürekli alışveriş yaptığınız merkezlerden almalısınız. Aksi takdirde sokakta satılan ürünlerin nerde, nasıl ve ne şekilde imal edildiği belli olmayabiliyor. İmalat tarihi, nerede üretildiği, ruhsatının ne olduğunun üzerinde olması gerekiyor. Bunları da sahte yapmış olabilirler. En önemli şey bu yüzden koklamaktır. Kokladığınızda hafiften genzinizin yandığınızı hissederseniz, ferahlık alırsanız etil alkolle yapılmıştır. Metil alkolü burnunuza çektiğinizde bir süre sonra tahriş hissedersiniz” diye konuştu.







"Metil alkol gıda sektöründe yer almaz"

İnsanların kolonya gibi kozmetik ürünleri ne yazık ki içtiğini de hatırlatan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Metil alkol gıda sektöründe yer almaz. Etil alkol gıda sektöründe yer alır ama bu kolonya içilir demek değildir. Hiçbir kozmetik ürün gıda olarak tüketilemez” uyarısında bulundu.



"Tam tersi reaksiyonlar verir"

Prof. Dr. Özyaral sahte kolonyanın mide bulantısı ve kusma yarattığına dikkat çekerek, “Sahte kolonya mide bulantısı ve kusma, baş dönmesi yaratır. Çünkü bir kimyasal kokluyorsunuz. Etil alkolün vücudu rahatlatıcı, zihni açıcı, bayılma esnasında ayıltıcı gibi etkilerini kullanırsak, tıbbi tarafıyla değerlendirirsek metil alkolde bu özelliklerin hiçbirini göremeyiz. Tam tersi reaksiyonlar verir. Aşırı solunmasıyla akciğerlerde tıkanma ve kalbin durmasına kadar giden reaksiyonlarla karşılaşabiliriz” diye konuştu.