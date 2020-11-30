Suyu ve tanesi mikrop düşmanı! Korona pik yaptı talep patladı yok satıyor
Korona virüs vakalarının hızla artmaya devam etmesi sonucu alternatif tıp alanında da tedbirli olmak isteyen vatandaşlar aktarlara akın etti.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde salgının artışı ve pik yaptığı şehirleri açıklamasının ardından Düzce’de vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Aktarları alternatif tıp olarak gören vatandaşlar, kış aylarında bağışıklığı güçlendirici ürünleri tercih ediyor.
Düzce’de Atatürk Bulvarı üzerinde yıllardır aktarcılık yapan Furkan Zenci, salgının pik yapmasının ardından aktarlara talebin arttığını dile getirirken, bakteri ve mikrop düşmanı Kekiğin hem yağı, hem suyu hem de tanesinin yok sattığını söyledi.
Kekik talebinin aşırı bir şekilde attığını ifade eden Aktar Furkan Zenci, “Korona virüs salgını sonrasında aktarlara talep aşırı bir şekilde arttı. Vatandaşlar alternatif tıp olarak aktarları tercih ediyor. İlaç kullanmak yerine bitkisel çözüm olarak görüyorlar." dedi.
Sözlerinin devamında Aktar Furkan Zenci "Örneğin C vitamini D vitamini bağışıklık sistemini hızlı güçlendirecek bitkilere yöneliyorlar pekmezlere yöneliyorlar. Bunların arasında ne fazla ve en hızlı satılan ürünümüz kekik. Toz halinde taze olarak, suyu ve yağıda kullanılıyor." diye konuştu.