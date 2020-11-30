Suyu ve tanesi mikrop düşmanı! Korona pik yaptı talep patladı yok satıyor

Kekik talebinin aşırı bir şekilde attığını ifade eden Aktar Furkan Zenci, “Korona virüs salgını sonrasında aktarlara talep aşırı bir şekilde arttı. Vatandaşlar alternatif tıp olarak aktarları tercih ediyor. İlaç kullanmak yerine bitkisel çözüm olarak görüyorlar." dedi.