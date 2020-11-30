Seyahat yasağı gelecek mi son haberi Erdoğan bu akşam ilan edecek

Koronavirüs vakalarının son 1 ayda 3 kat birden artmasının ardından yeni tedbirler hayata geçirildi. Bugün Beştepe'de Erdoğan liderliğinde kabine toplantısı yapılacak ve yeni yasaklar duyurulacak. Peki yeni yasaklar neler, haftasonu sokağa çıkma yasağı genişliyor mu, seyahat yasağı mı geliyor?

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Yeni yasaklar neler, ne zamam açıklanacak araştırması bugün binlerce vatandaşın gündeminde. Koronavirüs vakaları tüm dünya ile birlikte ülkemizde de yeniden tırmanışa geçti ve bir ayda 3 kat arttı. Tablo kötüye gidince yeni tedbirler alındı. Fakat vaka sayılarındaki artışın hala devam etmesi yeni tedbirlerin ve yasakların geleceği sinyalini verdi. Bugün Erdoğan liderliğinde Beştepe'de kabine toplantısı yapılacak ve yeni yasaklar alınacak. Erdoğan'ın duyuracağı yeni yasaklar arasında haftasonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, seyahat kısıtlaması ve bazı iller için yeni tedbirler var.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günlük tabloyla ilgili kapsamlı bir sunum yapacak. İllerdeki son koronavirüs tablosu ve aşı çalışmaları da değerlendirilecek. Bir önceki kabine toplantısında alınan tedbirlerin salgınla mücadeleye etkisi masaya yatırılırken, Bilim Kurulu’nun önerileri değerlendirilecek.

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda toplantıdan çıkması muhtemel bazı kararlar şöyle:

Bilim Kurulu'nun önerileri:

- İki haftadır hafta sonları saat 20.00’den sabah saat 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı salgının ilk günlerindeki gibi tüm güne yayılabilir.



- Salgının kontrol altına alınamadığı bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağına hafta içi günler de dahil edilebilir.



- Toplantıda vaka ve ölüm sayılarının yüksek olduğu Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli gibi şehirlere yönelik olarak salgının seyrine göre kademeli şekilde seyahat kısıtlaması getirilebilir.

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- Havaların soğumasına paralel olarak yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların her gün dışarı çıkabildiği 3 saatlik sürenin azaltılması da planlanıyor.



- Yine salgının seyrine bağlı olarak kalabalık oluşmasının önlenmesi amacıyla bazı mekanlara sınırlama getirilebileceği de belirtiliyor.

Kararları Erdoğan açıklayacak:

Kritik kabine toplantısında alınacak kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyurması planlanıyor.