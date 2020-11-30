Ahmet Çakar'dan bomba iddia: Bunu yediremeyiz Türkiye'ye dediler

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada ''Dün gece 2'den sonra MHK arasında konuştu, hakemi değiştirelim dedi. Herkes uykudayken MHK değiştirelim dedi, bu kaygıda haklılar. Çocuk hastalanmış olsun, ateşim var, öksürük var falan diyelim diye düşündüler ama bunu yediremeyiz Türkiye'ye dediler. Seni oraya veren Serdar Tatlı'nın Allah cezasını versin. '' ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de karşılaştı. 4-3 kazanan Beşiktaş, 15 yıl aranın ardından Fenerbahçe deplasmanında galibiyete uzandı.

Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında derbi sonrası gündemini değerlendirdi. MHK Başkanı Serdar Tatlı ve maçın hakemini yerden yere vuran Ahmet Çakar, şu ifadeleri kullandı;

''Dün gece 2'den sonra MHK arasında konuştu, hakemi değiştirelim dedi. Herkes uykudayken MHK değiştirelim dedi, bu kaygıda haklılar. Çocuk hastalanmış olsun, ateşim var, öksürük var falan diyelim diye düşündüler ama bunu yediremeyiz Türkiye'ye dediler. Sonra bu çocuğun babasının yaptığı yüzünden görevden alalım mı dediler.

''Serdar Tatlı'nın Allah cezasını versin''

Seni oraya veren Serdar Tatlı'nın Allah cezasını versin. Benim MHK'de kuşum var, hakemler arasında da var. Rıdvan Dilmen istiyorsa beni özel telefondan arasın, kuşum bana neler söylüyor anlatayım. Rıdvan Dilmen ile ilgili neler söylediğini anlatayım.

''Hakem yüreği yetip, Sergen Yalçın'ı oyundan atamadı''

Kuş aradı, buyur kuşum dedim. Yarın derbi yönetecek hakemin babası, 'Oğlum küçükken Galatasaraylı, ben Beşiktaşlıyım' diyor. Bu denir mi? Hakem yüreği yetip, Sergen Yalçın'ı oyundan atamadı. Hakkının yendiğini düşünen her teknik direktör kenarda hoplayıp zıplayamaz. Sumudica bunun 10'da birini yapıyor, çat diye atıyorlar adamı yabancı diye. Sergen Yalçın'ın atılmaması hakemlik rezilliğidir.

''Bu nasıl faul değil?''

Fenerbahçe'nin yediği 2. gol öncesinde faul yoksa ben bu işi bilmiyorum. Josef'in pozisyonu kırmızı değilse ben bu işi bilmiyorum. Fenerbahçe'nin yediği 2. gol öncesinde Montero, Cisse'nin koltuk altından ayağını kafasına kadar sokuyor. Bu nasıl faul değil?

''VAR ikinci sarı karta müdahale edemez''

Mert Hakan'ı da sarıdan atması lazım ama VAR ikinci sarı karta müdahale edemez, Sergen Yalçın'ı atmaya da müdahale edemez.''