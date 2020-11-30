Lütfi Elvan'dan büyüme rakamlarına ilk yorumn

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümesine ilişkin, "Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu" dedi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği ve toparlanma ivmesinin kaydedildiği yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüme kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7’lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu.

''Büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz''

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

''Ortak akılla hareket edeceğiz''

Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz.''