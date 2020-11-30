Yoğun bakım üniteleri için kırmızı alarm! Prof. Dr. İsmail Cinel: Herkes bir adım geri çekilsin...

TÜRKİYE'nin aklındaki yoğun bakım doluluk oranı ne kadar? Sorusuna Prof. Dr. İsmail Cinel net yanıtlar verdi. Korona hastaları nedeniyle; trafik kazası, beyin kanaması vb. durumlarda hastaların yoğun bakıma ulaşmasındaki gecikmeye vurgu yapan Ciner, 'ortada kırmızı alarm söz konusudur' dedi.

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Yurdun birçok ilinde yoğun bakımlarda yer bulunamadığı konuşulurken, Sağlık Bakanlığı’nın yüzde 71 civarında açıkladığı yoğun bakım doluluk oranları kafa karışıklığına neden oluyordu. Sözcü'de yer verilen haberde, Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, bu kafa karışıklığını giderdi. Cinel, "Yüzde 70-75 doluluk demek, aslında yüzde 100’ü dolu demektir" ifadesini kullandı.

Pozitif hastalar ile covid-19 dışı hastaların birleşmesiyle yoğun bakımda yoğunluk oluştuğuna dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Cinel, 'Koronavirüsü ağır geçirenler yoğun bakıma giriyor. Orta geçirip hastalığı ilerleyenler de yoğun bakıma giriyor. Covid dışı hastalar için yoğun bakım yataklarının yüzde 20’sinin boş olması lazım" dedi.

Hastaların normal servisten yoğun bakıma alınma süresinin önemine vurgu yapan Ciner, "Servislerden yaklaşık 10 dakikada karar verildikten sonra 15 dakikada yoğun bakım yatağına hastalar çekilebilmelidir" diye konuştu.

Yoğun bakıma ulaşma süresi 6 saat

Sözlerine 'ama!' diye devam eden, doluluk nedeniyle Türkiye'de bu sürenin işleyişi hakkında konuşan Ciner, "Bize bir şey olduğunda, yakınımıza bir şey olduğunda yoğun bakımda yer bulmamız sorun. Türkiye'de normalde 1 saatte yoğun bakıma ulaşılıyorken şimdi 6 saatte ulaşılıyor. Yoğun bakıma ulaşma saatleri altın saatlerdir" dedi.

Yüzde 75'lik oranın yoğun bakımların tamamının dolduğu anlamına geldiğini söyleyen Ciner bir de örnek verdi: Aslında yoğun bakımlar dolu... Bir araba çok hızlı giderken kaza yaptı dediğimiz zaman, siz bu arabanın 180 ile gittiğini düşünebilirsiniz. Arabanın kadranı 300 gösteriyor olabilir. Bu demek değildir ki tam hızla gidiyordu, 300’ü gördü. 180-200’dür zaten maksimumu.”

Kırmızı alarm uyarısı: Herkes bir adım geri çekilsin

Covid-19 olmayan hastaların yoğun bakımlarda yaşadığı sıkıntılara değinen Cinel, “Covid olmayan hastaların yoğun bakım ihtiyacını da karşılamak zorundayız. Trafik kazaları, beyin kanamaları, kalp krizleri geçirenler yoğun bakıma ulaşması gereken hasta grubudur. Yoğun bakıma ulaşmaları Covid hastalarının fazlalığı nedeniyle eğer süre açısından gecikiyorsa, ortada bir kırmızı alarm durumu söz konusu. O yüzden herkes bir adım geri çekilsin. Hareketliliği azaltın. Sosyalleşmeyi bir süre askıya alın” diye konuştu.

Ciner: Kabul edilemez bir durum

Covid-19 hastalığının tıbbi tedavisinin yanı sıra organizasyonel tedavisinin önemine vurgu yapan Cinel, “Kısıtlamaların zamanında, etkin bir şekilde alınması bir yana, bu kararlar alındıktan sonra yansımaların 15 gün sonra görüleceği bilinmeli, ona göre davranılmalıdır. Önümüzdeki 10 günü nasıl geçireceğiz bu çok önemli. Ağır hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Vatandaşların kendi sosyal izolasyonlarını gerçekleştirmeleri gerekir. Kısıtlılık varken apartmanda ikinci kattaki kişinin, beşinci kattaki kişinin evine akşam yemeğine gitmesi hiçbir şekilde kabul edilemez bir durum. Hastalık çok yayıldı ve asemptomatik taşıyıcılar, bilmeden bulaştırıyorlar. Kendileri hafif geçirse de başkaları ağır geçirebilir. Yüzde 10-15 kadarı şiddetli geçirerek yoğun bakımlara düşüyor. Ağır hasta sayımız her geçen gün artıyor” dedi.