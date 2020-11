Hollywood'un gözü Birol Tarkan Yıldız'da! Mel Gibson ile başrol oynayacak

Hollywood’ta birçok dünyaca ünlü filmde rol alan Birol Tarkan Yıldız, Mel Gibson ile Every Other Weekend filminde başrol oynayacak.

Daha önce James Bond serisinden Quantum of Solace’de Daniel Craig, 47 Ronin filminde Keanu Reeves, The Tourist filminde Angelina Jolie ve Johnny Depp, Killer Elite filminde Jason Statham gibi isimlerle çalışan Yıldız, Every Other Weekend filminde Mel Gibson’un düşmanı olarak başrol oynayacak.

Kardemir Karabükspor'da teknik direktörlüğe başlayan arkadaşı Metin Karagülle'ye destek için Karabük'e gelen Birol Tarkan Yıldız, yurt dışında yaşasa da Türkiye’nin her yerini çok sevdiğini ve sürekli Türkiye’ye gelip gittiğini söyledi.



Karatede 14 kez İsviçre şampiyonluğu, 2 kez Japonya şampiyonluğu, birer kez Almanya ve Avrupa şampiyonluğunun yanında bir de dünya şampiyonluğu bulunan Yıldız, bir Türk oyuncu olarak Hollywood’ta büyük yıldızlarla oynamanın harika bir duygu olduğunu ifade etti.







"O şans elime geçti"

Yıldız, “Biz yurt dışında büyüdüğümüz için bir Türk olarak böyle işler yapmak çok enerji veriyor. Ülkemizi sanatla ve sporla tanıtabilmek gibi bir amacımız var. O şans elime geçti ve değerlendirebildim. Daha doğrusu değerlendirebiliyorum. Tabi ki çok fazla çalışıyorum. Çok mutluyum. Ülkemi ve vatandaşlarımızı böyle mutlu edebiliyorsam ne mutlu bana” dedi.



"Türkiye’de inanılmaz yetenekli arkadaşlarımız var"

Hollywood’un ve dünya çapındaki dijital platformların Türkiye’ye ve Türk oyunculara artık daha fazla yer verdiğini belirten Yıldız, “Hollywood’ta ve yurt dışında Türk film sektörü çok konuşuluyor ama tanıtımı yanlış yapılıyor. Daha doğrusu yurt dışına doğru çok az yapılıyor. Aslında buradaki oyuncularla ilgileniyorlar. Çünkü Türkiye’de inanılmaz yetenekli arkadaşlarımız var ve bu arkadaşlarımız henüz değerlendirilemedi. O adımları daha atamadılar. İnşallah bundan sonra bu adımlar daha kolay atılabilir. O yüzden benim yapacağım iş çok önemli. Elimden geleni de yapacağım” ifadelerini kullandı.







"Mayıs ayında ise çok önemli bir projem var"

Mel Gibson ile başrol oynayacağı Every Other Weekend filminin Paris’te çekileceğini dile getiren Yıldız, “Mart ayında çekimleri başlayacak. Çok güzel ve büyük bir proje. Yüksek bütçeli bir proje. Mel Gibson’un düşmanı olarak başrol oynayacağım. İnanılmaz mutluyum. Hazırlıklar başladı. Ayrıca Türkiye’de de yakın zamanda bir projeye başlayacağım. Paris’e git gel yapacağım. Mayıs ayında ise çok önemli bir projem var. Kendi projem ve dijital platforma satıldı. Alman yapımı olan proje hem Berlin hem de İstanbul’da çekilecek. Türkiye’yi ve Türk polislerimizi daha iyi tanıtabilecek bir proje. O da çok yüksek bütçeli. Alman ve Türk oyuncular bir araya gelip dünyaya tanıtılacak. Çok önemli bir dizi” şeklinde konuştu.



"Çok iyi önlemler alıyorlar. Sürekli test yapılıyor"

Filmin Fransa’da çekilecek olmasının pandemi açısından bir sıkıntı oluşturmayacağını ifade eden Yıldız, “Pandemi ilk başta film sektörünü etkiledi ama oradakiler uluslararası o kadar iyi çalışıyorlar ki her şey kontrol altında gidiyor. Çok iyi önlemler alıyorlar. Sürekli test yapılıyor. Sete maskesiz girilmiyor. Görevi olmayan kimse giremiyor. Çevrede doktorlar oluyor. İnşallah pandemi bir an önce biter de insanlar normal hayata geri dönüş yapabilirler. Benim umudum bu yönde. Hür ve sağlıklı yaşayalım. En önemlisi o” dedi.







"İnanılmaz güzel bir yer"

Son olarak Safranbolu’nun film ve diziler için doğal film platosu gibi değerlendirilebileceğini belirten Hollywood oyuncusu sözlerini “Geçen hafta geldim ve Safranbolu’yu ilk defa gezdim. İnanılmaz güzel bir yer. Duymuştum ama bu kadarını beklemiyordum. Karabük’te epey gelişmiş ve güzel olmuş. İnşallah destekleyebilirim buraları” şeklinde sonlandırdı.