Gizem Karaca'nın eski yaşamından eser kalmadı! Artık bambaşka bir hayatı var
Son yıllarda birçok ünlü şehir hayatını terk edip doğa ile iç içe bir yaşam sürmeye başladı. Bu kervana geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren Gizem Karaca'da dahil oldu.
Eve Düşen Yıldırım ve Güzel Köylü dizisiyle geniş kitlelere adını duyuran Miss Turkey Güzellik Yarışması ikincisi Gizem Karaca 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan oyuncu Gizem Karaca evlendikten sonra İzmir'e yerleşti.
Evlilik sonrası şehir ve set hayatından uzaklaşan güzel oyuncu doğa ile iç içe bir yaşam tarzı benimsedi.
Karaca, evinin bahçesine sebze-meyve ekti. Karaca emeklerinin karşılığını aldı. Ünlü oyuncu topladığı mahsulleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Koronavirüs salgını sebebiyle pandemi sürecini evinde geçiren Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi.