Maradona'nın kızının en zor maçı! İlk kez babası olmadan izledi

Futbol efsanesi Diego Maradona'nın kızı, ilk kez babası olmadan gittiği Boca Juniors karşılaşmasını gözyaşları içerisinde izledi.

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Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybederken Boca Juniors'ın dünyaca ünlü stadı La Bombonera'da duygu dolu anlar yaşandı. Boca Juniors'ın Newell's Old Boy ile oynadığı maçta La Bombonera'da Diego Maradona yoktu ama kızı Dalma Maradona her zamanki gibi statta yerini aldı.

Küçüklüğünden beri La Bombonera'daki localarında babası Diego Maradona ile maçları izleyen Dalma Maradona bu kez tek başınaydı. Boca Juniors futbolcuları, Maradona'nın locasının önüne gidip Dalma Maradona'yı alkışlarken efsanenin 33 yaşındaki kızı oldukça duygusal anlar yaşadı. Göz yaşları içinde futbolculara teşekkür eden Dalma Maradona, maç boyunca ağlayarak karşılaşmayı takip etti.

Dalma Maradona, babasız ilk kez maça giderken karşılaşmayı izlerken bir hayli zorluk yaşadığı görüldü. Baba-kızdan geriye tarihi bu fotoğraflar kaldı. Öte yandan Diego Armando Maradona'nın 33 yaşındaki kızı, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ölmekten her zaman çok korkmuşumdur. Artık ölmekten korkmuyorum… Çünkü öldüğüm zaman sana yeniden kavuşacağımı ve sarılacağımı biliyorum. Seni şimdiden özledim baba… Seninle birlikte kalbimin yarısı da gitti. Seni çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar seni savunacağım. Yıkılmış durumdayım ama devam edeceğim. Orada beni bekle. Seni çok seviyorum. Torunun da öyle… Sensiz bir hayatın nasıl olabileceğini hayal bile edemiyorum. Yapamıyorum! Yakında görüşürüz..."