Çin’de şoke olan olay! Rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan temizlik işçisi böyle kurtarıldı
ÇİN'de temizlik görevlisi düştüğü rögar kuyusundan 3 gün sonra yoldan geçen bir sürücü tarafından fark edilerek kurtarıldı.
Çin’in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrinde 18 Kasım’da bir temizlik görevlisinin atık topladığı rögar kapağının ters dönmesi sonucu kuyuya düştüğü bildirildi. Temizlik görevlisinin 3 gündür kuyuda mahsur kaldığı ifade edildi.
Mahur kalan temizlik görevlisinin feryadanı yoldan geçen bir sürücü fark etti.
Sürücü, rögar kapakları deliğinden temizlik görevlisinin parmaklarını fark etmesi sonucu mucize kurtuluş gerçekleşti. Sürücünün olayı arama kurtarma ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, 30 dakika içinde temizlik görevlisini 3 gündür mahsur kaldığı rögar kuyusundan kurtardı.
Temizlik görevlisinin sağlık kontrolü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu belirtildi.