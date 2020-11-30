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PKK üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Suriyeli, Adana'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG üyesi olduğu gerekçesiyle aranan Suriye uyruklu K.E., Adana'nın Karataş ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda yakalanarak gözaltına alındı.

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Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında aranma kaydı bulunan Suriye uyruklu K.E.'nin Adana'da saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlara baskın yapan ekipler. K.E.'yi gözaltına aldı. K.E.'nin sorgusu sürüyor.

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