Bursa Sağlık Müdürü Dr Fevzi Yavuzyılmaz 'kul hakkı' dedi şahit olduğu olayı anlattı

Virüs herkesin çok yakınında

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vaka Artışına paralel olarak, kendi tedbirlerini aldıklarını ifade ederek, “A, B,C planlarımızı yapmıştık. Bunları peyder pey ihtiyaca göre yürürlüğe koyuyoruz. Filyasyon ekipleri bu işin olmazsa olmazıdır. Bizim ekiplerimiz daha önce 90 civarında günlük sahada ekiplerimiz vardı. Şu anda bu sayı 200 üzerine çıkardık. Her gün üzerine ilave ederek sahadaki arkadaşları arttırmaya çalışıyoruz.