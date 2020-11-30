Bursa Sağlık Müdürü Dr Fevzi Yavuzyılmaz 'kul hakkı' dedi şahit olduğu olayı anlattı
Bursa Sağlık Müdürü Dr Fevzi Yavuzyılmaz, koronavirüsle mücadelede herkesi kurallara uymaya çağırırken, sarsıcı bir örnek verdi. Yavuzyılmaz, "Bir öğrenci arkadaşımız sene boyunca sınava hazırlanmış, 2 gün önce otobüste çıkan pozitif vaka yüzünden karantinada ve sınava giremedi. Bu çocuğun emeğine yazık değil mi?" dedi.
Türkiye’de yaklaşık 8 ay önce görülen ve alınan tedbirlerle salgının önüne geçilmesi planlanırken vakalarda görülen artış herkesi tedirgin etmeye devam ediyor. Bu süreçte dünyada en çok görev sağlık çalışanlarına düşerken, Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da kurulan filyasyon ekiplerinin sayısı 2 katından fazla arttırıldı.
Şehir merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan filyasyon ekipleri kapı kapı dolaşarak salgınla mücadeleyi sürdürüyor. Bursa’da salgın başında 90 olan filyasyon ekibi 210’lara çıkartıldı. Pozitif olan hastalara ilaçları ekipler tarafından veriliyor. Eğer sonuç pozitif değil, sadece temaslı karantinadaki vatandaşlara da yapması gerekenler tek tek anlatılıyor.
Virüs herkesin çok yakınında
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vaka Artışına paralel olarak, kendi tedbirlerini aldıklarını ifade ederek, “A, B,C planlarımızı yapmıştık. Bunları peyder pey ihtiyaca göre yürürlüğe koyuyoruz. Filyasyon ekipleri bu işin olmazsa olmazıdır. Bizim ekiplerimiz daha önce 90 civarında günlük sahada ekiplerimiz vardı. Şu anda bu sayı 200 üzerine çıkardık. Her gün üzerine ilave ederek sahadaki arkadaşları arttırmaya çalışıyoruz.
Şu an 210 ekiple sabah 08.00 ile 00.00 arası hasta olan, pozitif çıkan veya temaslı olan bireyleri evlerinde ziyaret edip, gerekiyorsa ilacını veriyoruz, gerekiyorsa temaslı olanlardan test ihtiyacı olanları testlerini yapıyoruz. Onların evde kalmalarını sağlıyoruz. Vaka sayısına paralel olarak da hastaneye başvuruları sayılarından da artış var.