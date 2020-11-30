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Bakan Mustafa Varank büyüme rakamlarını değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip.Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3. çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Bakan Varank, Türkiye'nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğunu vurguladı.

'Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek'

Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardıklarını belirten Varank, "Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek." ifadelerini kullandı.

Varank, paylaşımında verilere ilişkin tablolara da yer verdi.

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