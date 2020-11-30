Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'na geri döndü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de görev yaptığı yerden Antalya Limanı'na döndüğünü duyurdu.Abone ol
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü" açıklaması yaptı.
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