Ziya Selçuk: Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından canlı ders verilerini paylaştı. Bakan Selçuk, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitimle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı; ''Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz.''