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Avrupa'nın en iyi havalimanları belli oldu! Türkiye'den sadece bir yer listede var

Yüzlerce havalimanının yer aldığı Avrupa'da en iyiler listesi belli oldu. Türkiye'den tek bir havalimanı listeye girdi.

Bestbybus'ın Avrupa'nın en iyi havalimanları araştırmasına Türkiye'den tek bir yer girdi. Listeye giren havalimanı birçok ülkenin havalimanını da geride bıraktı.

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Santorini Havaalanı (Yunanistan)
Puanı: 1.8 ★

Kos Havaalanı (Yunanistan)
Puanı: 2.0 ★

Kandiye Havaalanı (Yunanistan)
Puanı: 2.1 ★

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Bordeaux-Mérignac Havaalanı (Fransa)
Puanı: 2.2 ★

Berlin-Schönefeld Havaalanı (Almanya)
Puanı: 2.2 ★

Paris Beauvais Tillé Havaalanı (Fransa)
Puanı: 2.3 ★

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Londra Luton Havaalanı (İngiltere)
Puanı: 2.4 ★

Split Havaalanı (Hırvatistan)
Puanı: 2.4 ★

Korfu Havaalanı (Yunanistan)
Puanı: 2.5 ★

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