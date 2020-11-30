Reuters duyurdu! Haftasona tam sokağa çıkma ve seyahat yasağı geliyor

Kabine toplantısının başlamasına dakikalar kala İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan iki kaynak, hükümetin uyguladığı koronavirüsü yasaklarının sıkılaşacağını duyurdu. İsmini açıklamayan yetkililer seyahat yasağı ve hafta sonu çıkış yasaklarının artabileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında ana gündem son dönemde önlenemeyen vaka sayısındaki artışa paralel olarak corona virüsü salgınındaki gelişmeler olacak ve alınması muhtemel yeni önlemler olacak. Toplantıda hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının artırılması bekleniyor.

Reuters’a bilgi veren kaynaklar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın toplantıda bir sunum yaparak, salgın ve alınan önlemlerle, hastanelerin genel durumuna dair bilgileri paylaşacağını öne sürdü.

'Bazı tedbirler alındı ama yeterli olmadı'

Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, son günlerde vaka sayısının 30,000 civarında olduğunu ve dünyada da dikkat çeken bir noktaya gelindiğini gösterdiğini ifade ederek, “Bazı tedbirler alındı ama yeterli olmadığı ortada. Kış döneminin daha ağır geçeceği zaten bilinirken, bu dönem gelinen vaka sayıları ve kayıplar oldukça fazla. Hafta sonu sokağa çıkış kısıtlamasının süresinin genişlemesi kuvvetle muhtemel” dedi.

Daha fazla kısıtlama ve seyahat yasağı gereken iller var

Aynı yetkili, bazı illerde vaka ve vefat sayısının dikkat çekici şekilde arttığını belirterek, “İl bazında daha fazla kısıtlama ve seyahat yasağı getirilmesi de değerlendirilebilir. İhtiyaç olan iller var” dedi.

'Tedbirler dikkatli seçildi ama...'

Bir başka kaynak da, ekonominin zarar görmemesi için tedbirlerin dikkatli seçildiğini ancak şu anda bunların yeterli olmadığını belirtirken, “Hafta sonu sokak kısıtlaması artık kaçınılmaz gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda nihai karar bugün verilir” dedi.

Kış tam olarak gelmeden...

Bilim Kurulu’nun önerilerinin de değerlendirileceğini belirten ayın kaynak, büyükşehirler başta olmak üzere seyahat kısıtlamalarının da yeniden uygulanmaya başlanabileceğini vurguladı. Aynı kaynak, “Kış tam olarak gelmeden vakaların biraz düşmesi gerekiyor. Bu tür adımların etkisini geçen sefer gördük” dedi.