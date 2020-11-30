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Mersin'de arkadaşını başından vurup öldürdü! Söyledikleri şok etti

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de sokak ortasında tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli, polisin 2 saatlik çalışması sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, söyledikleriyle pes dedirtti. "Arkadaşını neden öldürdün" sorusuna "çok mu lazım" diyen zanlı, kafasından vurduğu arkadaşını bilerek öldürmediğini iddia etti.

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Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde cadde üzerinde bir araya gelen Mert Doy ve Burak C. isimli arkadaşlar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede çıkan tartışma kavgaya dönerken, Burak C., üstünde bulunan tabancayla arkadaşı Mert Doy'u vurdu. Doy kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, sağlık ekipleri de genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Gözaltına alındı
Olayın ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 saatlik çalışmayla şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, söyledikleriyle pes dedirtti.


"Bilerek öldürmedim"
"Arkadaşını neden öldürdün" sorusuna "çok mu lazım" diyen zanlı, "Her şeyin bir sebebi var. Kimse kimseyi durduk yere öldürmez. Namus için öldürdüm. Yapmadığım şeyler hakkında millete sanki yapmış diye göstermiş. Bilerek öldürmedim. Kimse kimseyi bilerek öldürmez. Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır" dedi.

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