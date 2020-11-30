Edirne'de trafik polisi fark etti! Pes dedirten oyun

EDİRNE'de radara yakalanmamak için plaka rakam grubu bantla değiştirilen motosikletin sürücüsüne para cezası uygulandı.

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Talatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, bir motosikleti durdurdu. Plakaya dikkatli bakan bir trafik polisi, rakam grubuyla oynandığını fark etti. Radar ve elektronik denetleme sistemine yakalanmamak için "976" yazan plaka rakam grubunun siyah bant yapıştırılarak 878 şekline dönüştürüldüğü görüldü. Sürücü U.B'ye "Plakanın farklı okunmasını sağlama" suçundan 505 lira ceza uygulandı.