BIST 1.302
DOLAR 7,77
EURO 9,32
ALTIN 443,57
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Edirne'de trafik polisi fark etti! Pes dedirten oyun

Anadolu Ajansı

EDİRNE'de radara yakalanmamak için plaka rakam grubu bantla değiştirilen motosikletin sürücüsüne para cezası uygulandı.

Abone ol

Talatpaşa Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, bir motosikleti durdurdu. Plakaya dikkatli bakan bir trafik polisi, rakam grubuyla oynandığını fark etti. Radar ve elektronik denetleme sistemine yakalanmamak için "976" yazan plaka rakam grubunun siyah bant yapıştırılarak 878 şekline dönüştürüldüğü görüldü. Sürücü U.B'ye "Plakanın farklı okunmasını sağlama" suçundan 505 lira ceza uygulandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kayseri'de babasından hazine miras kaldı! Evin için banka gibi görenler hayran kaldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan 14 gün sokağa çıkma yasağı açıklaması
Mustafa Sarıgül, CHP'den 20 kişiyi transfer edip grup kuracak
Koronavirüs aşısı yaptıran Prof. Necmettin Ünal gönüllü aşı olanları uyardı
Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan: Türkiye'ye yeniden çözüm süreci dayatılıyor
Yoğun bakım üniteleri için kırmızı alarm! Prof. Dr. İsmail Cinel: Herkes bir adım geri çekilsin...
Ahmet Çakar'dan bomba iddia: Bunu yediremeyiz Türkiye'ye dediler
ÖNCEKİ HABERLER
2021 Ramazan başlangıcı ne zaman Diyanet imsakiyesi
Mersin'de arkadaşını başından vurup öldürdü! Söyledikleri şok etti
Maradona'nın ölümünde ihmal kuşkusu! Doktoruna soruşturma başlatıldı
Mısır BAE Fransa Yunanistan ve Kıbrıs Akdeniz'de ortak askeri tatbikata başladı
Reuters duyurdu! Haftasona tam sokağa çıkma ve seyahat yasağı geliyor
Seyahat yasağı gelecek mi son haberi Erdoğan bu akşam ilan edecek
Yorumlar